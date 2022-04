x x

SARONNO – Per la prima volta dopo la pandemia Saronno si ritrova per celebrare il 25 aprile. Due le iniziative annunciate, quella dell’Amministrazione comunale, a cui è arrivata adesione anche di Anpi e di Fi e quella del Comitato antifascista saronnese.

Qui la diretta de ilSaronno

Per celebrare la festa della liberazione d’Italia dagli orrori della guerra e del nazifascismo, l’Amministrazione saronnese ha organizzato per domani 25 aprile due momenti aperti alla cittadinanza. La cerimonia della mattina si apre alle 10 in Chiesa Prepositurale con la Santa Messa. Seguiranno l’alzabandiera in piazza Libertà, da dove partirà il corteo che, passando da corso Italia, via San Francesco, via Diaz e viale Rimembranze, arriverà in piazza Caduti Saronnesi. Qui ci saranno le deposizioni delle corone d’alloro ai Monumenti ai Caduti e i discorsi delle autorità. Nel pomeriggio, alle 15.30, al Cine Teatro Prealpi sarà proiettato il film “256 secondi, piovono bombe”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn