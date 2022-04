x x

LOMAZZO / ROVELLASCA – A Lomazzo questa mattina tanti i partecipanti alle celebrazioni per il 25 aprile, davanti al monumento ai caduti: c’era, con le autorità comunali, anche rappresentanze del locale comitato della Croce rossa, della protezione civile e dei vigili del fuoco, e delle associazioni d’Arma.

Anche a Rovellasca le celebrazioni per il 25 aprile: “Saper donare libertà” il messaggio che il sindaco Sergio Zauli (qui in foto durante la celebrazione) ha voluto rivolgere ai concittadini.

A Bregnano oggi alle 11 al Parco Cederna si è tenuta una “significativa celebrazione della Festa della Liberazione. Si ringrazia la Pro loco per averci ospitato all’interno della loro manifestazione “Quater pass in Lura”. Si ringrazia la BiBi Banda per averci accompagnato prima e dopo con “Bella Ciao” e con l’Inno nazionale e si ringrazia don Eugenio per la sua presenza, sempre gradita, e tutti i cittadini, camminatori e non, che hanno assistito alla piccola cerimonia” dicono dal Comune.

