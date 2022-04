x x

SARONNO – C’era anche il vicesindaco di Saronno Laura Succi alla riunione nazionale di Unitre che si è tenuta a Torino lo scorso 22 aprile.

Ecco la nota condivisa da Succi che per anni ha guidato la sede saronnese e che ora è presidente onorario.

Grande evento oggi alla Nuvola Lavazza a Torino, Unitre nazionale compie 40 anni! Presenti il gruppo dirigente, i consiglieri nazionali e tantissimi rappresentanti degli 80.000 soci di questa, associazione. Un mondo di cultura, socialita’ solidarieta’ presente in tutta Italia e anche all’estero.

Premiate dal Sindaco di Torino, con il saluto del ministro Orlando, le sedi nate contemporaneamente alla Nazionale.

Ho avuto l’onore di rappresentare la sede di Saronno, come presidente onorario e di portare la nostra presenza come una delle realta’ piu’ numerose in Italia.

Presentata anche la pubblicazione che raccoglie i lavori, scritti, dipinti, poesie, creati dai soci di tutte le sedi durante il lockdown.

Il prossimo anno Unitre di Saronno compirà il trentesimo anno di attività, come presidente onorario e come assessore alla Cultura mi auguro che l’importante ruolo che l’associazione ricopre in città veda uno sviluppo sempre maggiore.

