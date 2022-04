x x

SARONNO – E’ la domanda che viene fatta più spesso nelle ultime settimana dai residenti a ridosso della zona a traffico limitato ma anche da chi vive alle porte del quartiere Prealpi.

A rispondere, ormai una ventina di giorni fa, è stato l’assessore alla Mobilità e al Verde Franco Casali nella serata organizzata dall’Amministrazione per gli abitanti del centro. Casali ha riassunto le motivazioni della chiusura del parco rispondendo alla domande di un cittadino.

L’esponente della Giunta Airoldi ha esordito facendo un riassunto degli ultimi travagliati mesi vissuti dall’area verde. In sostanza su input di un cittadino, che aveva donato i fondi per l’intervento, l’Amministrazione dell’ex sindaco Alessandro Fagioli aveva decido di “aprire” il muro del parco con il nullaosta della Soprintenza. Per errore era stato abbattuto un pezzo di muro in più, circa 10 metri, e così recuperati i materiali e atteso che passassero i mesi invernali che avrebbero messo a rischio la riuscita dell’intervento, realizzato come si usava nell’Ottocento, l’Amministrazione Airoldi nella primavera 2021 ha ricostruito la parte abbattuta e ultimato i lavori. Poco prima di riaprire il parco è stato trovato però dell’amianto che il Comune ha provveduto a rimuovere facendo slittare l’apertura.

A gennaio di quest’anno l’area verde è stata nuovamente chiusa per l’ultima tranche di lavori ossia il rifacimento dell’illuminazione e dei vialetti interni.

“In questa tranche il cantiere al parco De Rocchi – ha spiegato Casali – è stato protagonista di una serie di episodi sfortunati ma partiamo da cosa è stato ultimato ossia i lavori di posizionamento della nuova illuminazione a led. Sarà garantito un buon presidio notturno con un risparmio di risorse e quindi anche economico per il comune. Benefici saranno anche sul fronte del contenimento dell’inquinamento luminoso”.

L’assessore passa poi alle criticità: “L’impresa che si è occupata del rifacimento dei vialetti non ha utilizzato il materiale previsto dal contratto con l’Amministrazione. Avrebbe dovuto essere cemento drenante ma non lo è. Abbiamo fatto la contestazione all’impresa e avviato l’iter che porterà alla realizzazione dei vialetti con il giusto materiale”. Al momento l’Amministrazione ha deciso di tenere quindi il parco chiuso.

Del resto all’interno dell’area verde sono in arrivo altre novità come la realizzazione di un fruttetto e di un progetto con Semplice Terra per posizionale delle piante officinali con appositi cartelli in modo che sia divertente ed anche interessante per i fruitori scoprirle giorno dopo giorno.

“Sui tempi di riapertura purtroppo non riusciamo ad essere più precisi, molto dipende dall’andamento dell’iter burtocratico” ha concluso Casali.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn