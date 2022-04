x x

CERIANO LAGHETTO – Intenso 25 aprile, Festa della Liberazione, in centro a Ceriano Laghetto. E’ il vicesindaco cerianese Dante Cattaneo che riepiloga quel che è successo oggi in paese.

Cari cerianesi (e non),

una delle autorità militari presente oggi con noi in piazza alla celebrazione dell’anniversario del XXV aprile mi ha detto: “Le manifestazioni istituzionali qui a Ceriano sono diverse, non sono iniziative ingessate, retoriche e per pochi intimi. Sono proprio una vera festa”. È proprio così. E di questo voglio ringraziare in primis gli alunni delle nostre scuole: per la partecipazione massiccia alla Giornata ecologica (non l’avevo ancora fatto) e al 25 aprile. Dai bimbi delle scuole dell’infanzia e della primaria, fino ai ragazzi delle medie e ai giovani ormai grandi ma che da quelle scuole sono passati. Da assessore all’istruzione rivolgo il mio grazie in particolare al personale delle nostre scuole, al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, al corpo musicale Santa Cecilia, alla Camerata strumentale, ai giovani neo-18enni. Con la vostra partecipazione, preziosa e apprezzata da tutti, siete stati i veri protagonisti di queste due importanti giornate! Il futuro di Ceriano è in buone mani!

(foto: alcuni momenti della giornata odierna)

