Fra i tanti gadget personalizzati su cui le aziende possono fare affidamento per farsi conoscere e aumentare la propria visibilità ci sono anche quelli da spiaggia. La stagione estiva, infatti, rappresenta il momento ideale per una promozione efficace. Il consiglio per le aziende è quello di proporre, non solo ai clienti ma anche ai propri dipendenti, degli omaggi utili e piacevoli. Un modo semplice ma interessante per approcciarsi all’arrivo della stagione estiva, delle vacanze e del caldo. Sono tante le tipologie di articoli che è possibile scegliere, ciascuno dei quali può essere messo in evidenza con dei colori o delle scritte speciali. Qualunque sia la decisione che si prende, in ogni caso, è fondamentale prestare attenzione ai bisogni dei destinatari degli omaggi e valutare il tema di riferimento del business. Un esempio fra i tanti può essere individuato nelle ciabatte infradito, che sono raccomandate a coloro che vendono le scarpe. Invece i palloni da beach volley sono eccellenti per le aziende del settore sportivo.

Quali gadget scegliere

In un contesto balneare, in effetti, sono numerosi i gadget a cui si può pensare e che si possono dimostrare utili. È il caso, per esempio, delle borse o dei teli da mare, ma anche dei materassini. Un punto di riferimento in questo ambito è rappresentato da StampaSi , una realtà che mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di selezionare gli articoli più interessanti in un catalogo completo e variegato. Tutte le proposte di StampaSi hanno una finalità pratica: dai sandali ai borsoni, passando per i teli da spiaggia, si tratta comunque di prodotti utili. È chiaro, infatti, che i gadget personalizzati riescono a garantire il conseguimento dei risultati auspicati unicamente nel caso in cui abbiano una finalità concreta: e ciò vale non solo per gli accessori estivi, ma per qualunque tipo di gadget.

La finalità promozionale

Gli scopi promozionali vengono raggiunti in modo semplice, visto che è possibile decorare tutti i gadget con uno slogan o con un logo grazie a cui si rafforza la brand identity. Per esempio, se si stampa il logo aziendale su un telo da mare o su un gonfiabile personalizzato, questo logo risulta visibile a chiunque: il che contribuisce alla diffusione del prestigio e del nome aziendale. I cappelli con logo, a loro volta, rappresentano dei veicoli di visibilità eccellenti, in quanto costituiscono degli strumenti comunicativi preziosi grazie a cui è possibile attirare clienti nuovi e fidelizzare i clienti vecchi.

I migliori gadget per la stagione estiva

Fra i gadget da non perdere per i mesi estivi ci sono, per esempio, le ciabatte infradito personalizzate, magari proposte come modelli unisex. Le soluzioni migliori sono quelle che hanno una suola in polietilene e una fascetta in pvc, dato che questi materiali sono sinonimo di comfort e di resistenza all’usura, oltre ad essere decisamente ecologici. È possibile donare le ciabatte infradito ai clienti, ma non solo: anche ai dipendenti e, più in generale, a tutti i collaboratori che offrono il proprio contributo al business. Le infradito sono strumenti pubblicitari di sicuro impatto, veri e propri veicoli di storytelling grazie a cui è possibile trasmettere un messaggio. Inoltre, sono comode e funzionali, oltre che piacevoli dal punto di vista estetico. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la possibilità di personalizzare queste ciabatte con il logo e i colori del marchio. In effetti le infradito si possono usare sì per andare al mare, ma anche per molte altre attività della vita quotidiana, per passeggiare o per andare al parco.

Le altre proposte

Fra gli altri esempi di gadget personalizzati adatti all’estate ci sono i porta smartphone impermeabili, che oltre ad essere alquanto originali sono effettivamente utili nella vita quotidiana. Grazie a questi accessori, si ha la possibilità di tenere il telefono al sicuro. Quasi sempre essi sono dotati di un rivestimento in pvc, per mezzo del quale è possibile proteggere lo smartphone rispetto alle infiltrazioni di acqua. Non di rado, inoltre, c’è un cordino con il quale l’accessorio può essere appeso dove si vuole: alla cintura, allo zaino, e così via. Con un porta smartphone impermeabile, si può avere il telefono in qualsiasi momento a portata di mano, stando in spiaggia o in piscina, e non c’è pericolo di danneggiarlo o rovinarlo. Il logo aziendale può essere riportato su una superficie piuttosto vasta, che assicura una visibilità ottimale.

I gadget sportivi

Infine, in questa rassegna non ci si può dimenticare dei tanti gadget sportivi, come per esempio i palloni per il beach volley o i racchettoni in MDF. Si tratta di un materiale ecologico che deriva dal legno e che ha il pregio di una notevole longevità. I racchettoni vengono usati da adulti e bambini, e offrono uno spazio ampio per la riproduzione di scritte e immagini.