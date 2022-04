x x

ROVELLASCA – Ancora una volta, Scherma Doc di Rovellasca porta a casa una coppa grazie all’audacia e al talento della saronnese Nicoletta Espa (11 anni) la quale, durante la prova regionale Gpg di spada nella categoria “Giovanissime”, al palasport di Gerenzano, si classifica al terzo posto.

Già durante la prova regionale di Mantova, la stessa atleta aveva raggiunto il secondo posto. Nella categoria “Allievi”, invece, il guanzatese Umberto Palumbo (13 anni), raggiunge il tredicesimo posto su trentacinque partecipanti. Nicoletta e Umberto, sono quindi pronti a partecipare, grazie agli allenamenti tenuti dal maestro Paolo Corti, alle nazionali di scherma di Riccione, previste per il prossimo mese di maggio.

Scherma Doc, con sede a Rovellasca in via Dante Alighieri, si conferma quindi un’ottima scuola di scherma per grandi e piccoli, in particolare nella spada e nel fioretto. Informazioni sul gruppo su Facebook e Instagram alla pagina “Scherma Doc Asd”.

