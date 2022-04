Lomazzo, il programma del 25 aprile

x x

LOMAZZO – Anche a Lomazzo tutto è pronto per le celebrazioni della Festa della Liberazione, il 25 aprile, con una serie di iniziative ufficiali.

Gli appuntamenti in paese

Per il 77′ anniversario della Liberazione, ricordano dal Comune, alle 10 al Palazzo municipale in piazza 4 novembre è previsto il raduno dei partecipanti e delle insegne; quindi si terrà il corteo celebrativo attraverso le vie del centro ed alle 10.30 è prevista una celebrazione al monumento dei caduti e alzabandiera, con momenti di riflessione da parte di alcuni giovani lomazzesi. Sarà presente anche il corpo musicale “Giacomo PUccini” del paese.

(foto archivio: celebrazione della Festa della Liberazione nella zona)

