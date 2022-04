x x

GERENZANO – Si sono tenuti dal 21 al 24 aprile a Margny-lès-Compiègne i campionati mondiali di danza del cane. Ad ottenere il terzo posto Lucrezia Pireddu e il suo cane Fly già noti del saronnese e a livello nazionale per la grande passione e bravura in questa disciplina che gli hanno permesso di ottenere diversi traguardi.

I social sono letteralmente invasi di complimenti e congratulazioni per la gerenzanese che da parte sua ha condiviso un lungo post di ringraziamenti che inizia ovviamente con quelli al suo cane. “Fly è il mio compagno speciale! Ed io sono follemente innamorata di lui e grata perché è il protagonista di momenti speciali ed indimenticabili come questo!!! Il più grande merito di questo traguardo è tutto suo!”.

E conclude: “Mi sono sentita accolta calorosamente da moltissime persone e ne sono davvero onorata. Un’organizzazione impeccabile, staff disponibile e attento e giudici che stimo moltissimo, è stato davvero un onore ricevere punteggi così alti da loro! Potrei continuare per ore a scrivere quanto sia stato speciale questo mondiale… Grazie grazie grazie a tutte le persone che hanno creduto in noi ed hanno reso possibile quest’ esperienza!”.

Recentemente Lucrezia e Fly erano stati protagonisti anche di una puntata de “I soliti Ignoti”.

Foto e video condiviso dalla gerenzanese su Facebook

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn