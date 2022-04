x x

ORIGGIO – Sono stati tempestivi anche grazie alla presenza, nelle vicinanze, di tutta l’organizzazione del piano sicurezza della Fiera di Origgio i soccorsi portati questa mattina, lunedì 25 aprile, ad un 85enne vittima di un malore in strada fontanaccia consorziale.

L’uomo è finito a terra intono alle 8,30 e subito è partita la chiamata alla centrale operativa Areu. In pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia della polizia locale cittadina, un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e l’elisoccorso.

Il personale sanitario ha subito rassicurato i presenti sulle condizioni dell’85enne. L’elisoccorso è tornato alla base mentre dopo i primi accertamenti sul posto l’uomo è stato trasferito all’ospedale per le cure del caso dall’ambulanza caronnese.

Prezioso l’intervento della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico permettendo ai soccorritori di operare con rapidità e in totale sicurezza.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn