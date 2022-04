x x

ORIGGIO / TURATE / LIMBIATE – Oggi tre incidenti sulle strade locali. A Turate alle 17.20 odierne intervento dell’ambulanza della Croce azzurra per soccorrere una pensionata locale di 80 anni, caduta dalla bicicletta. La donna si è comunque presto ripresa, è stata in ogni caso trasportata in autolettiga in ospedale, per gli accertamenti del caso.

A Limbiate sempre oggi tamponamento fra due automobili in via Sardegna: sono rimasti contusi una ragazza di vent’anni ed un ragazzo di 31 anni, riportando comunque solo lievi contusioni; sono stati medicati all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul luogo del sinistro una pattuglia dei carabinieri ed una ambulanza della Croce bianca.

Incidente stamane alle 8.30 anche a Origgio in via Strada Fontanaccia consorziale dove per soccorrere un anziano di 85 anni caduto dalla bici è arrivato anche l’elisoccorso: il pensionato si è comunque ripreso e sta bene.

(foto archivio: elisoccorso in servizio nella zona del Saronnese per una precedente emergenza)

25042022