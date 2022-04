x x

SARONNO – “Cinquecentottanta prenotati, più di 1000 i partecipanti! Un risultato inatteso che ci rende molto felici. Mille e più grazie a ciascuno degli ospiti che hanno partecipato alla terza edizione dell’Iftar del centro islamico di Saronno.Grazie a tutti voi per la partecipazione, per la condivisione, per la meravigliosa atmosfera creatasi sabato sera”.

Sono le parole di Saif Abouabid uno dei portavoce del centro islamico saronnese di via Grieg che traccia un bilancio dell’apprezzatissima iniziativa di sabato sera che ha visto la presenza di autorità, fedeli e tanti cittadini del Saronnese di tutte le età.

Grazie al Prefetto della città di Varese, al Sindaco di Saronno e ai sindaci di Turate, Rescaldina e Caronno. Grazie a ognuno dei 15 assessori presenti delle varie amministrazioni comunali locali e limitrofe. Grazie al Maggiore dei carabinieri della città e all’ex comandante e i membri presenti della polizia locale.

Grazie alle tante sigle e associazioni presenti, religiose, civili e di volontariato. Grazie alla cittadinanza, tutta, a chi ha partecipato e a chi non ha potuto partecipare. Grazie a tutti i volontari che hanno reso tutto ciò possibile. La vera macchina di questo splendido evento”

E conclude: “Il più grande grazie va Dio, Signore di noi tutti. Grazie a Lui per averci unito, per averci dato modo di sorriderci gli uni agli altri e per averci permesso di aprire i nostri cuori alla fratellanza e alla reciproca conoscenza. Al prossimo Iftar, in sha Allah (a Dio piacendo)”.

