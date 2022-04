Scuola a Ceriano, tanti lavori fatti e in arrivo

CERIANO LAGHETTO – “Come la scuola sia un’assoluta priorità per questa Amministrazione comunale lo dicono non le parole, ma i numeri e i fatti. In attesa di conoscere l’esito del bando regionale al quale abbiamo partecipato con un progetto innovativo che guarda al futuro dal valore di 7 milioni di euro, durante le vacanze pasquali sono terminate le opere di riverniciatura totale del plesso della scuola primaria”. Così la civica di maggioranza, la Lista Dante. Anche il sindaco Roberto Crippa ed il vicesindaco Dante Cattaneo (foto) hanno seguito passo a passo tutte le opere.

Come ricordano dalla civica, “tutte le aule sono state ritinteggiate e riverniciate, mentre il lavoro alla scuola secondaria era già stato ultimato durante le vacanze natalizie. L’investimento complessivo è di circa 60 mila euro“.

