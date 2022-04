x x

LAZZATE – Tragico schianto durante la gita del 25 aprile nel vicino comasco: a perdere la vita è stato un motociclista di Lazzate. Di 37 anni, l’uomo con il proprio mezzo è rimasto coinvolto in uno scontro che avrebbe riguardato anche tre automobili, avvenuto lungo lo stradone che porta verso il lago di Como, nel capoluogo lariano, ovvero la “Napoleona”. E’ la porta d’accesso alla città ed è sempre molto trafficata: alle 16.20 odierne è avvenuto il sinistro, per il centauro non c’è stato niente da fare.

Sul luogo del sinistro immediato l’intervento di carabinieri, polizia locale ed anche vigili del fuoco oltre a due ambulanze – di Croce azzurra e Croce rossa ed all’automedica. Per il moltociclista non c’è stato niente da fare, ne è stato dichiarato il decesso direttamente sul posto mentre ad avere bisogno di cure mediche anche un bambino di 1 anno, un uomo di 63 anni, una donna di 63 anni ed un altro uomo del quale non è stata precisata l’età.

(foto: la motocicletta incidentata dopo lo schianto sulla Napoleona)

25042022