SARONNO – Non una buona domenica per le formazioni locali, sconfitte nelle gare che contavano davvero. E’ il caso in serie D per la Caronnese battuta in casa nel derby contro Varese; male anche il Fbc Saronno battuto a Meda dove forse passava l’ultimo treno per i playoff. Travolta l’Ardor Lazzate, chiamata ad una prova maiuscola contro la capolista Varesina, in Eccellenza. Battuto anche il Tradate in Prima categoria coi tradatesi che ora vedono allontanarsi le zone che contano della classifica.

