SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito alle celebrazioni del 25 aprile.

Ieri Forza Italia era in piazza a celebrare la Festa della Liberazione. All’alzabandiera un esiguo quanto rumoroso gruppo di disturbatori ha prima fischiato all’esecuzione dell’inno nazionale e ha poi interrotto i discorsi ufficiali con un improvvisato comizio in salsa pacifista.

Riteniamo questo gesto inaccettabile e profondamente offensivo e irrispettoso per quanti sentono di essere orgogliosamente italiani.

Il diritto sacrosanto di esprimere la propria opinione non può volgersi nel vilipendio dei simboli della nostra comunità nazionale e nel rispetto per le istituzioni.

QUI LA DIRETTA DELLE CELEBRAZIONI DE ILSARONNO

