LIMBIATE – Per “motivi precauzionali” l’Amministrazione limbiatese ha deciso di cancellare anche per quest’anno il tradizionale corteo del 25 Aprile, concentrando invece il momento di celebrazione del 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia nel raduno davanti al Monumento ai Caduti in via Monte Bianco per la deposizione e l’onore ai caduti.

L’Anpi di Limbiate non ha condiviso la scelta e ha così deciso di organizzare in proprio un corteo per le vie cittadine nella mattinata di ieri. “In tutta Italia, l’anniversario della Liberazione ha previsto cortei e manifestazioni di vario tipo organizzati dall’ANPI con le locali Amministrazioni comunali – spiega l’Anpi Limbiate in una nota – Visto anche il venir meno di molte restrizioni per le iniziative all’aperto, non capiamo quali siano le motivazioni che hanno convinto il sindaco Romeo a non tornare alla tradizione per un coinvolgimento nella ricorrenza che più di ogni altra celebra la riconquistata Libertà dopo i vent’anni di dittatura fascista e di occupazione tedesca”. Da qui, la decisione di organizzare in proprio il corteo chiedendo l’autorizzazione necessaria alla Questura ed invitando anche le istituzioni locali.Il corteo ha coinvolto molti simpatizzanti e un centinaio di cittadini che si sono uniti ai canti partigiani lungo il percorso, dietro allo striscione retto da una composizione tutta al femminile, che ha rivendicato come “la Resistenza sia Donna”.

Le celebrazioni dell’Anpi si concluderanno questa sera alle 20.30 in Piazza Solari, con l’intitolazione simbolica della piazza ai due giovani Partigiani limbiatesi, Giuseppe Agostoni e Francesco Solari, fucilati a Lodi dall’esercito tedesco in ritirata proprio il 26 Aprile del 1945. “Ogni anno ripeteremo l’iniziativa – conclude Anpi – fintanto che non verrà ufficializzata l’intitolazione e non sarà apposta una lapide che ne ricordi il sacrificio”.

