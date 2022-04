x x

SARONNO – “Sbandierata in campagna elettorale come principio guida della nuova Saronno, la trasparenza dell’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi è finita come la famosa polvere sotto il tappeto degli incontri con i cittadini e i commercianti. Per l’attuale Amministrazione è come se le passerelle del primo cittadino giustificassero la mancata comunicazione ai saronnesi di quanto si decide, si fa e si sbaglia nel palazzo comunale. Lo si nota continuamente ogni volta che si solleva un tema, un problema e l’Amministrazione e la maggioranza fanno orecchie da mercante senza rispondere e fornire spiegazioni”

Sono le parole con cui il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone riporta al centro del dibattito politico cittadino alcuni temi riuniti dal comun determinatore della mancanza di trasparenza e comunicazione agli addetti ai lavori e ai cittadini dell’Amministrazione Airoldi.

“Prima di essere sindaco Augusto Airoldi ha sbandierato il tema della trasparenza ripetendolo quasi come il ritornello di una filastrocca o un mantra. In tutti 18 mesi di amministrazione invece ben poco c’è stato di trasparente. Facciamo alcuni esempi. Il qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia assieme ai colleghi dell’opposizione abbiamo scoperto dalla stampa dell’aumento delle rette della Focris e solo con la richiesta di un consiglio comunale aperto si è potuta conoscere la situazione e la posizione dell’Amministrazione. Stessa cosa per le dimissioni del presidente Tommaso Mascarello tenuto ben segrete per quasi dieci giorni e anche per quelle del nuovo dirigente dell’area finanziaria.

E il caso più eclatante quello dei fondi persi della scuola Rodari in cui dopo aver avvisato la città una decina di giorni dopo la mail del ministero (dimenticato di dire che avevano richiesto una proroga) il sindaco ha iniziato a parlare del progetto di una scuola di cartone per il vecchio progetto dando vaghe informazioni sull’accaduto.

Guaglianone passa quindi al tema delle commissioni: “Qui i problemi non mancano ma il sindaco, come detto a Radiorizzonti, li ritiene “per addetti ai lavori” e quindi da non sottoporre alla città. Ma forse i saronnesi e i suoi elettori hanno il diritto di sapere come e quanto venga usato, o meglio come non venga usato correttamente, questo strumento”.



“Il regolamento delle commissioni prevede che della loro convocazione venga data pubblicità ai cittadini, ai capigruppo e che sia stilato un verbale. Cosa elementare di trasparenza e democrazia che non è avvenuta per due volte consecutive.

Ho appreso dalla stampa leggendo le dichiarazioni dell’assessore Mimmo D’Amato dell’elezione del nuovo presidente della commissione commercio. Commissione fantasma in quanto non solo non sono stato informato della convocazione in qualità di capogruppo ma neanche il rappresentate delegato di Fratelli d’Italia è stato informato non solo della seduta ma neanche del risultato.

Recentemente si è riunita in presenza la commissione ospedale, anche in questo caso non ho ricevuto nessuna comunicazione che è arrivata quanto meno al delegato di FdI. Non si è dato la possibilità di seguirla ai cittadini visto che non se ne è data pubblicità e non è stata attivata la diretta streaming su Civicam.

A cosa sono dovute queste dimenticanze? Che l’Amministrazione non ricordi l’importanza della trasparenza su temi come il commercio e l’ospedale? O forse è vero il contrario ossia che proprio perchè i temi sono complessi meglio non coinvolgere i cittadini e lasciare che se ne occupino gli addetti ai lavori della maggioranza”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn