CARONNO PERTUSELLA – Altra settimana piena per i nostri ragazzi, impegnati mercoledì nell’ultimo turno infrasettimanale di questa stagione. Si gioca una partita importante, a Imperia, contro una squadra al momento terzultima e, ad oggi, retrocessa a causa della forbice. Ma chiamata proprio a giocarsi le sue ultime carte in ottica salvezza. Anche per i nostri ragazzi la sfida è importante, un successo permetterebbe di chiudere i conti con molte giornate di anticipo.

Manuel Scalise: “Torniamo a vincere per arrivare all’obiettivo”

Tanta voglia di rivalsa in casa Caronnese. Dopo la sconfitta di domenica per mano del Città di Varese e ripensando alla gara dell’andata contro l’Imperia: “Arriviamo da un passo falso e vogliamo tornare a fare punti per prenderci la salvezza. Ricordo e ho rivisto la partita dell’andata, giocammo una grande partita e creammo tante occasioni. Ma alla fine contano i punti e vogliamo farli per tagliare il traguardo salvezza”. Così Manuel Scalise che non chiede poi un ultimo sforzo ai suoi: “Perché stiamo bene, fisicamente e atleticamente. Dobbiamo solo pensare a giocare”. Ascolta l’intervista completa sul nostro canale YouTube.

I nostri avversari – L’Imperia

I nerazzurri non evocano buoni ricordi alla Caronnese. Vittoriosi all’andata (gol di Petti a dieci minuti dalla fine), i nostri ragazzi anche l’anno scorso non sono mai riusciti a battere la formazione ligure (pareggio in casa, sconfitta in Liguria). Tanto è comunque cambiato rispetto a quattro mesi fa. In primis la guida tecnica, con l’Imperia che si è affidato ad Antonio Soda. Tecnico di esperienza e vincente (lo scorso anno vinse la Serie D a Gozzano), ma la svolta non è arrivata. Quattro sconfitte consecutive e terzultimo posto in campionato per una squadra che può contare comunque su giocatori giovani (10 gol di Lorenzo Cassata, classe 2002) e altri dal curriculum importante (un nome su tutti, Arturo Lupoli).

I convocati

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sapio Diego, Sardo Samuel.