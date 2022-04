x x

GERENZANO – “Come da ordinanza sindacale 41 del 16 maggio 2014 e da Decreto ministeriale del 30 ottobre 2007 relativo a “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino Thaumetopoea Pityocampa”, si ricorda ai cittadini l’obbligo di disinfestazione dalla processionaria del pino quando colpisce piante in aree di proprietà in ambito urbano, perché può essere dannosa per la salute di piante, animali e persone” La nota è dell’Amministrazione comunale gerenzanese.

Dal Comune ricordano che la processionaria può costituire un serio problema, ed è spesso presente anche in zona: “I suoi peli, sia quelli sul corpo delle larve, sia quelli con cui sono costruiti i “nidi”, sono fortemente urticanti al contatto con la pelle, le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massicce”.

Al link seguente, è possibile trovare ulteriori informazioni e contatti per le segnalazioni:

https://www.comune.gerenzano.va.it/…/po/mostra_news.php…

(foto: processionaria avvistata in zona)

