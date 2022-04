x x

SARONNO – Grande giornata per Matteo Romanó e la sua Dinamite, il binomio cogliatese, che lunedì 25 aprile a Comun Nuovo in provincia di Bergamo si sono classificati secondi (ex aequo) col primo classificato al trofeo Enci cani da soccorso 2022, nella specialità ricerca dispersi in macerie. Il binomio ha ottenuto 190punti su 200 in ricerca in macerie sul campo macerie di Ospitaletto in Franciacorta e 82 punti in obbedienza allo stadio del rugby di Comun Nuovo.

Il trofeo Enci, massima prova italiana per cani da soccorso che ne definisce anche il campione italiano, appena svolto, è valido come prima prova di selezione per il campionato de mondo fci per cani da soccorso che si svolgerá ad agosto a Provaglio di iseo.

Matteo e Dinamite, pastore belga malinois, inquadrati nel nucleo cinofilo da soccorso “Lupo maestro” dell’Associazione nazionale alpini Ana Varese, che presto avrá nuova sede nel campo addestramento in via di costruzione a Cogliate, aggiungono alla ricca bacheca personale di operativitá nazionali e internazionali e risultati sportivi del binomio un altro importante risultato a quelli del nucleo che vanta 6 cani operativi enci (brevetto riconosciuto dal dipartimento di protezione civile per la ricerca dispersi) per la ricerca dispersi in macerie e superficie, 6 binomi invece attendono l’esame operativo per raggiungere “gli operativi” in forza al nucleo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn