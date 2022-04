x x

SARONNO – Parte da Saronno la tournée del nuovo spettacolo di Lillo & Greg “Gagman Upgrade”. Biglietti completamente esauriti per giovedì 28 aprile al Teatro Giuditta Pasta.

Un nuovo sfavillante “varietà” firmato Lillo e Greg che ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia comica, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico.

L’umorismo colto e sagace della storica coppia comica torna sul palco, più forte che mai, con pillole esilaranti di risate concentrate. Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali.

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

giovedì 28 aprile 2022 | ore 21.00

GAGMAN UPGRADE

Autori Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

Regia Lillo e Greg e Claudio Piccolotto

Scene Andrea Simonetti

Musiche originali Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni

Costumi NC POP

Con Lillo e Greg e con Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini

Produzione LSD Edizioni srl

Distribuzione Terry Chegia

