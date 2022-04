x x

SARONNO – Domenica il 24 aprile è ricorso l’anniversario del genocidio del popolo armeno, consumato nel 1915 ad opera dell’Impero Ottomano. Un milione e mezzo di donne, uomini e bambini persero la vita, subendo spesso atroci crudeltà o furono lasciati morire di fame dopo essere stati abbandonati nel deserto della Siria o della Mesopotamia.

Il Circolo della Bussola ha organizzato un incontro per commemorare questo terribile avvenimento.

La conferenza spettacolo dal titolo “Armenia 1915: il grande male – Un genocidio che non possiamo dimenticare” si svolgerà stasera martedì 26 aprile alle 21 al teatro della parrocchia Regina Pacis a Saronno.

Il relatore della serata è Rodolfo Casadei, già inviato internazionale del periodico “Tempi”, ed interverrà la cantante lirica armena Elisaveta Martirosyan. Durante la conferenza gli attori della Compagnia della Ruota reciteranno brani e testimonianze.

