SARONNO – Un pezzo dei portici di corso Italia è chiuso da transenne e nastro stradale bianco e rosso. E’ interdetto ai pedoni a causa delle infiltrazioni d’acqua arrivate stamattina in uno dei negozi. L’allarme è scattato intorno alle 11 quando i titolari dell’attività hanno chiamato i vigili del fuoco. In sostanza l’infiltrazione d’acqua ha provocato anche un problema alla fornitura elettrica. Non solo. La perdita creava un rischio caduta calcinacci e quindi un potenziale pericolo per pedoni e passanti.

Per questo la mobilitazione della polizia locale e dei vigili del fuoco è stata immediata. I pompieri hanno per prima cosa bloccato l’accesso ai portici contattando sia l’azienda responsabile del cantiere sia l’ufficio tecnico comunale. L’azienda dovrà occuparsi di ovviare e bloccare l’infiltrazione mentre gli adempimenti tecnici sono di competenza degli uffici comunali. Nel frattempo il tratto interessato resterà off limits in evitare rischi per chi si trova a passare a piedi.

