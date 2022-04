x x

SOLARO – Dopo il suo esordio nel 2012, il Corpo Musicale Attilio Rucano festeggia i suoi dieci anni il giorno del 77esimo anniversario della Liberazione. Alla banda infatti è stato consegnato un riconoscimemento da parte del Sindaco Nilde Moretti e dall’assessore alla Cultura Monica Beretta per la sua attività dal giorno del primo evento pubblico ad oggi.

In base al programma del 25 aprile, il Corpo Musicale Attilio Rucano ha accompagnato il corteo che ha raggiunto piazza Cadorna per la posa della della corona d’alloro alla Regina Elena e successivamente ha seguito il corteo fino a Villa Borromeo per la testimonianza di Giovanni Casiraghi e la presentazione di “Partigiane” a cura di Anpi Solaro.

Il Sindaco ha ringraziato la banda – formata da circa 30 persone – per la sua attività in questi dieci anni.

