SARONNO – La foto è sicuramente forte e d’impatto tanto che la redazione de ilSaronno ha deciso di non pubblicarla. L’essenziale è raccontare l’accaduto è dar voce al cittadino saronnese che ha catturato quell’immagine nella notte di domenica 24 aprile alle 22 in via San Giuseppe.

Lo scatto mostra un ragazzo seduto a gambe incrociate e la testa china impegnato ad inettarsi una dose nel braccio. Un’immagine forte quanto il contrasto tra la zona illuminata in cui si trova il giovane e il buio delle notte saronnese intorno a lui. Uno scatto difficile da accettare come la non curanza con cui si decide di “farsi” davanti ad una vetrina dove chiunque può vedere. La riflessione che il saronnese ha condiviso con il sindaco Airoldi è forte quanto il contrasto tra la calma della scena e del ragazzo e il significato di quel gesto.

“Questa immagine, scattata in via San Giuseppe al civico 1 alle 22 di domenica 24 aprile, non necessita commenti. Credo che il vero messaggio sia ormai l’assuefazione al degrado che la nostra cittadina ha da anni intrapreso. I veri “drogati” siamo noi, incapaci di reagire davanti a queste situazioni. Il centro è diventato un “bosco” dello spaccio ma davanti agli occhi di tutti, corresponsabili soprattutto le istituzioni e le forze dell’ordine”.

