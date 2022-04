Appuntamento a Cogliate per la giornata mondiale del Tai Chi Chuan

x x

COGLIATE – Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan e Qigong nel parco di Cogliate. L’appuntamento è fissato sabato 30 aprile alle 15, al parco Ccmunale cogliatese con ingresso da via De Gasperi, dove si terrà l’evento locale per la Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan e Qigong.

In caso di maltempo l’evento si terrà negli spazi della palestra della scuola primaria “Cesare Battisti” in via Battisti 17. Per informazioni è possibile contattare Giorgio Gaulli al numero di cellulare 3489101791 oppure all’indirizzo email: [email protected]

Una buona occasione, dunque, per tutti gli interessati di avvicinarsi a queste discipline orientali; seguiti passo a passo da istruttori particolarmente qualificati.

