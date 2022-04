x x

CISLAGO – È stata un’edizione particolarmente ricca di novità, centrata sulla qualità dell’offerta, finalizzata ad incontrare l’interesse di tutta la comunità e a valorizzare il patrimonio artistico e culturale cittadino.

“Dopo due anni particolarmente difficili, l’obiettivo era ripartire tutti insieme, garantendo eventi e iniziative su diversi ambiti, dalla cultura allo sport, passando per la danza e la musica, e assicurando momenti di socialità, divertimento e attrazioni per bambini e ragazzi. Ecco spiegata la scelta del titolo della manifestazione: partendo dalle importanti iniziative religiose legate al Santo Patrono, la tradizione che unisce – in ogni direzione. Purtroppo, il maltempo di sabato notte ci ha costretti a rivedere il programma e ad annullare qualche iniziativa, come le mostre di pittura e molte delle esposizioni previste in piazza Toti e al parco, ma grazie alla collaborazione e alla comprensione di tutti, la festa è stata comunque un successo”

“L’Amministrazione Comunale – spiega Assessore alla Cultura Romina Codignoni non può che esprimere gratitudine a tutte le associazioni che hanno partecipato all’evento. Grazie al loro impegno e alla professionalità, è stato possibile offrire un programma ricco di proposte e per tutti. Questo conferma l’importanza dell’associazionismo cislaghese e di quanti vogliono bene al nostro paese, dimostrando con i fatti che Cislago sa e vuole crescere”

“Un cenno particolare – rimarca Assessore Michele Uboldi con delega alla Cislago Turistica – lo riserviamo per ricordare la straordinaria apertura al pubblico del Castello Castelbarco, che ha riscosso un grande successo in termini di afflusso e d’interesse. È stato possibile infatti visitare il giardino alla francese, le cucine e passando dal cortile degli stemmi, ammirare lo scalone e la corte d’onore, guidati dai volontari dell’Associazione Amici dell’Infanzia, abbigliati con costumi d’epoca e ciceroni per l’occasione, dal professor Sergio Beato e da Pierpaolo Grisetti, narratori speciali della storia del castello. L’altra speciale opportunità, legata al patrimonio artistico cislaghese, è stata l’apertura del Museo delle Carrozze, in collaborazione con l’Associazione Alpini. Alle famiglie Castelbarco e Ceriani un sentito ringraziamento per per aver concesso l’accesso alle rispettive proprietà.

“A nome di tutta l’Amministrazione Comunale – chiosa il sindaco Stefano Calegari – ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione, in particolare la Polizia Locale e la Protezione Civile, per il prezioso supporto e per il grande lavoro svolto nei due giorni di festa. I cittadini di Cislago hanno potuto finalmente rivivere il proprio paese, partecipando con serenità.

Ai nostri commercianti che hanno potuto partecipare all’iniziativa, va il plauso dell’assessorato al commercio, perché hanno contribuito a rendere il nostro paese ancor più vivace, implementando e innalzando la qualità dei servizi”.