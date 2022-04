x x

SARONNO – Formula 1, è una sensazione che non ha prezzo. Laurence Balestrini è riuscito nella sua personale impresa,

chiudendo con un bel terzo posto il week-end disputato sul circuito di Monza nella Topjet Formula 2.0 Cup. E

dire che per il pilota saronnese il risultato sarebbe potuto essere ancora migliore, avendo assaporato il gusto

della leadership prima di perdere terreno in seguito ad una manovra poco ortodossa da parte di un doppiato.

Il bilancio del fine settimana brianzolo rimane comunque estremamente positivo per il veloce portacolori del

team Viola Formula Racing, il quale ha confermato di essere in perfetta forma dopo l’altrettanto positiva

prestazione messa in mostra al Mugello un mese fa. Balestrini si è confermato tra i piloti in assoluto più

performanti nella categoria riservata alle Formula Renault, ottenendo un prezioso bottino di punti grazie

anche al quarto posto ottenuto sotto la bandiera a scacchi in gara-1.

Grazie alla sua guida pulita ma estremamente redditizia, il campione italiano 2019 di Formula Renault ha

ottimizzato al meglio il potenziale della sua monoposto in tutte le sessioni: spinto dal supporto dei numerosi

tifosi giunti a sostenerlo, il driver di Saronno si è poi tenuto alla larga dai guai nelle due convulse gare,

caratterizzate da diverse neutralizzazioni con la Safety Car.

Dopo una prima giornata dedicata a perfezionare il set-up della vettura, grazie al lavoro svolto in sintonia con

lo staff della scuderia Viola Formula Racing, Balestrini ha ottenuto il terzo tempo di categoria nelle qualifiche,

trovando posto in ottava fila su uno schieramento complessivo di oltre trenta vetture al via. La prima gara,

preceduta da uno scroscio di pioggia, è scattata alle spalle della Safety Car: Balestrini ha mantenuto un

ottimo passo sino alla bandiera a scacchi, limitando al minimo ogni possibile rischio su una pista molto

scivolosa e concludendo la prova in quarta posizione.

Nella seconda manche, disputatasi Domenica 24 Aprile, il pilota saronnese si è reso autore di una partenza

straordinaria che lo ha proiettato alla staccata della prima curva a ridosso delle più potenti monoposto di

Formula 3. Dopo essere riuscito a scavalcare il leader Atzori ed a portarsi al comando della classifica assoluta

Topjet Formula 2.0 Cup, il pilota del Viola Formula Racing è stato molto abile ad uscire pressoché indenne da

una situazione pericolosa generata da un doppiato all’altezza della Curva Alboreto: in quel frangente,

Balestrini ha dovuto frenare di colpo per evitare il contatto, venendo a sua volta tamponato da Solfaroli e

subendo la rottura di uno scarico. Il caos ha indirettamente favorito Palummieri, il quale ne ha approfittato

per portarsi in seconda piazza, precedendo un comunque soddisfatto Balestrini sotto la bandiera a scacchi.

Laurence Balestrini: “Tornare a Monza, sulla mia pista di casa, rappresenta un’emozione straordinaria, e

crediamo di aver onorato al meglio questo appuntamento con la conquista di un bel podio! Peccato solo che,

mentre eravamo impegnati a lottare per la vittoria in gara-2, un doppiato non si sia accorto delle bandiere

blu e abbia rischiato di innescare un pericoloso incidente. Per fortuna sono riuscito a mantenere il controllo

della vettura pur avendo subìto un colpo nel retrotreno, ma questo mi ha impedito di andare oltre il terzo

posto finale. Al di là di questo episodio, devo dire che tutto è andato nel migliore dei modi: il team Viola

Formula Racing ha lavorato con la consueta professionalità, mettendomi a disposizione una monoposto

competitiva in ogni sessione. Ho cercato di evitare qualsiasi rischio inutile in gara-1, viste anche le condizioni

di aderenza precaria dell’asfalto in alcuni punti, mentre nella seconda prova sono andato all’attacco già dallo

start. Torniamo a casa soddisfatti e molto carichi in vista della prossima trasferta a Imola. Un ringraziamento

particolare va a tutti coloro i quali mi hanno sostenuto in questa gara e che sono venuti a trovarmi in circuito:

sicuramente abbiamo ricevuto una spinta in più che ci ha aiutato a cogliere un bel risultato!”

Laurence Balestrini tornerà in azione nel prossimo round della Topjet Formula 2.0 Cup, in programma tra due

settimane sull’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola.

