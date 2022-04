x x

SARONNO – Ubriaca sotto i portici di corso Italia in centro città: la presenza di una donna in difficoltà è stata segnalata da alcuni passanti al 118, il numero per le emergenze ed è accorsa una ambulanza della Croce rossa che l’ha individuata al di là della strada rispetto al sagrato della chiesa di San Francesco.

Erano le 23.20 di ieri notte: 38 anni, la paziente era alla prese con uno stato di intossicazione etilica, questa la diagnosi, ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella per tutti gli accertamenti del caso; non è comunque apparsa in gravi condizioni.

(foto archivio)

