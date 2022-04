x x

GERENZANO – Un picnic in mezzo al parco dei Mughetti, proprio in occasione della fioritura dei convallaria majalis.

Per la prossma domenica 1 maggio, il Parco propone picnic e laboratorio per bambini nella nuova aula didattica di Uboldo.

Dalle 12.30 alle 14.30 ci sarà la possibilità di fruire dell’aula didattica per un pranzo al sacco libero e auto-organizzato.

Dalle 14.30 si svolgerà un laboratorio didattico per bambini sul tema del bosco e delle fioriture diviso in due sessioni; l’una dalle 14.30 alle 15.30 e l’altra dalle 16 alle 17.

La partecipazione è gratuita con obbligo di iscrizione via email ([email protected]) o via telefono (02-96951141) indicando nome, cognome, età e sessione.

L’aula didattica del Parco dei Mughetti è ragigungibile a piedi o in bicicletta passando dalla Cascina Leva (Via Cerro 251 a Uboldo) e seguendo la segnaletica dei percorsi del Parco.

28042022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn