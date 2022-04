x x

GERENZANO – “La ditta Zanetti srl comunica che un addetto sarà presente all’interno del cimitero comunale da martedì 10 a sabato 14 maggio dalle 9 alle 12.30 per il pagamento del canone per il periodo che va dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2023. Tale modalità è alternativa al versamento tramite bollettini postali spediti tramite il servizio postale”: lo si legge in una nota dell’Amministrazione civica gerenzanese. I cittadini dunque avranno tempo alcuni giorni per “mettersi in regola” sino alla primavera del prossimo anno.

Il cimitero di Gerenzano si trova in Fagnanella.

(foto: il cimitero di Gerenzano. Il mese prossimo si potrà provvedere in loco all’annuale pagamento della illuminazione votiva)

28042022