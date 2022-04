x x

SARONNO – L’arbitro emergente della serie A, Simone Sozza, ieri sera all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario: ha tenuto una lezione tecnica ai soci della sezione saronnese dell’Aia, l’Associazione degli arbitri di calcio. Tanti i giovani arbitri che hanno partecipato, dalla sezione di Saronno e non solo. La serata è iniziata con una breve introduzione di Davide Rosio, presidente della sezione di Saronno. E’ poi intervenuto Sozza, parlando della sua esperienza e dando molti consigli ai presenti, sottolineando quanto sia impegnativo e quanti sacrifici comporta il percorso per diventare arbitri. Ha poi mostrato diversi filmati chiedendo un commento tecnico alle persone presenti in sala.

Presente anche l’assessore comunale allo Sport, Gabriele Musarò, che ha riflettuto sull’importanza per un arbitro di valutare le emozioni dei giocatori in campo. Al termine della serata sono stati premiati cinque giovani arbitri ed è stato dato un premio speciale ad Edoardo Piazza, “storico” segretario sezionale saronnese.

