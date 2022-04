Limbiate in giallo: ciclo di incontri con gli autori

x x

LIMBIATE – Limbiate assume tinte gialle con il nuovo ciclo di incontri con gli autori. In tre diverse serate, tre scrittori parleranno dei loro libri appena usciti e di tutto quello che sta dietro la loro stesura.

Il primo appuntamento sarà venerdì 29 aprile con Jacopo De Michelis, che con il romanzo “La Stazione” fa un ritratto inedito e inquietante della stazione Centrale di Milano. Mercoledì 11 maggio sarà invece il turno di Luca Bianchini, autore di “Le mogli hanno sempre ragione”. Nella ridente Polignano a Mare, durante la festa di San Vito, viene ritrovata morta una donna… Chi sarà il colpevole? L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 25 maggio con Alice Basso con “Una stella senza Luce”. Siamo nel 1935 su un set cinematografico: il regista è stato ucciso, ma per quale motivo? Ci sarà dietro la mano della censura di regime?Tutti e tre gli incontri si terranno presso l’Aula Consiliare “Falcone e PBorsellino” in via Dante, 38 con inizio alle 21. L’ingresso è libero e regolato dalle normative vigenti. Per info e prenotazioni chiamare al numero 0299097248 oppure mandare una mail all’indirizzo [email protected]

(foto: la biblioteca di Limbiate)

28042022