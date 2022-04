x x

ORIGGIO – Novartis Italia conferma il prossimo trasferimento della propria sede centrale a Milano, previsto per fine agosto 2022, che interesserà tutte le attività del Gruppo Novartis attualmente svolte presso la sede di Origgio. Arriva così la conferma della fine di una delle storiche presenze del polo produttivo del Saronnese.

“Il nuovo headquarter Novartis sarà ospitato in uno stabile totalmente rinnovato, secondo i più avanzati criteri edilizi orientati all’efficienza energetica, e situato in una zona centrale della città, facilmente accessibile dall’intera area metropolitana, anche grazie alla vicinanza con i più importanti servizi di trasporto pubblico”

E per quanto riguarda lo storico stabile rosso situato alle porte di Origgio a poca distanza dall’uscita autostradale: “Sono tutt’ora in corso contatti con interlocutori interessati a subentrare nell’area, che hanno avanzato proposte attualmente in fase di valutazione, per cui non è possibile al momento fornire ulteriori informazioni o commenti”.

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni ci sarebbe due ipotesi una di una società immobilitare per l’abbattimento completo di tutti gli edifici storici per costruire un nuovo polo logistico su tutta l’area. C’è poi il progetto della Neologistica che vorrebbe conservare e valorizzare le strutture già esistenti creando uno spazio dedicato alle start-up con diversi servizi.

