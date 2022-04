x x

SARONNO – E’ stato riaperto nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio, il tratto dei portici di corso Italia reso offlimits l’altra mattina in seguito ad un’infiltrazione d’acqua. I vigili del fuoco del distaccamento di via Stra Madonna erano stati chiamati, intorno alle 11,30, in corso Italia da i responsabili di alcune attività commerciali sotto i portici, subito dopo l’intersezione con via Pusterla, perchè oltre a notare delle infiltrazioni si sono anche ritrovati senza corrente elettrica.

Essendo il rischio che l’infiltrazione facesse staccare e quandi cadere pezzi in intonaco e calcinacci i pompieri hanno, per prima cosa, messo in sicurezza la zona bloccando anche il passaggio sotto i portici in corrispondenza dell’infiltrazione. Sono stati contattati i responsabili del cantiere in corso nel palazzo interessato dal problema e i responsabili dell’ufficio tecnico comunale. Ovviamente a seguire l’operazione anche una pattuglia della polizia locale. I responsabili del cantiere hanno risolto il problema in poco più di 24 ore fornendo anche tutta la documentazione necessaria che comprovava la messa in sicurezza tanto che il tratto dei portici è stato riaperto.

