SARONNO – E’ iniziato nei giorni scorsi il service del Lions Club Saronno del Teatro “Sight 4 Kids”. Si tratta di un servizio che il club offre gratuitamente, da oltre venti anni, alle scuole dell’infanzia e agli asili nido cittadini per la prevenzione ai difetti visivi nell’infanzia, con particolare attenzione all’ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro”. Referente del progetto è la segretaria del Club, Margi Rotondi.

Con il patrocinio del comune di Saronno, il servizio è effettuato da Ortottisti e non comporta l’utilizzo di alcuna pratica o strumentazione invasiva da parte degli stessi. Le scuole coinvolte sono Monte Santo, via Cavour, viale Santuario, via Marzorati, San Giovanni Bosco; mancano due asili nido e la scuola dell’infanzia Regina Margherita.

