CARONNO PERTUSELLA – Servizi mirati, nelle aree verdi o in stazione, per un’azione di repressione e prevenzione dello spaccio di sostanze stupefancenti. Sono quelli che sta realizzato il comando cittadino di polizia locale in collaborazione con il servizio cinofilo del distaccamento di polizia penitenziaria del carcere di Bollate.

Venerdì scorso si è tenuto un primo momento di incontro conoscitivo tra gli agenti caronnesi e l’unità cinofila anche per familiarizzare con il territorio. Un sopralluogo decisamente positivo visto che ha permesso di fermare tre ragazzi, un 18enne e due minorenni, in possesso di un modico quantitativo di sostanza stufacente. L’unità antidroga ha rilevato la presenza di sostanza stupefacente e la polizia locale con una perquisizione ha trovato hashish e marijuana e popper per uso personale. I tre, di nazionalità spagnola, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Per loro in arrivo una sanzione amministrativa dopo il sequestro della sostanza stupefancente realizzato contestualmente dalla polizia locale.

A collaborare con il comando Asia un pastore tedesco di due anni all’opera operativa a Caronno con il suo conduttore anche nella giornata di ieri quando sono stati controllati diversi punti della città a partire dallo scalo ferroviario.

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare, grazie ai fondi del progetto presentato al Ministero dell’Interno, attività di prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre a questi prima controlli la polizia locale ha intenzione nei prossimi mesi di realizzare una serie di servizi mirati sempre con unità cinofile. Non solo. Visto il coinvolgimento dei più giovani il comando sta pensando di realizzare, nel prossimo anno scolastico, anche un momento di confronto tra gli studenti della scuola media con gli esperti dell’unità cinofila antidroga della polizia penitenziaria e quelli del Sert.

La presenza di Asia e dell’unità cinofila della polizia penitenziaria non sono passati inosservati in città nell’ultima settimana con molti caronnesi che hanno apprezzato il nuovo servizio di controllo del territorio che non ha mancato di produrre risultati anche sul fronte della prevenzione. Durante un controllo realizzato nell’area verde davanti al Municipio sono stati trovati alcuni minori che avevano addosso tracce di sostanze stupefacenti. Sono stati allertati i genitori in modo che possano prendere i provvedimenti del caso.

