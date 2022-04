x x

SARONNO/SARONNESE – Molti appuntamenti anche in questo fine settimane: dalla mostra sui 100 anni di Pierpaolo Pasolini a Saronno all’esposizione fotografica dedicata al cantante inglese David Bowie, senza dimenticare le mostre alla scoperta delle bellezze artistiche della chiesa di san Francesco.

Venerdì 29 Aprile

MILANO – Alle 20.30, al teatro Leonardo di via Ampère 1, va in scena lo spettacolo “Urlando Furiosa – Un poema etico” con Rita Pelusio. Informazioni al numero 0286454545.

Sabato 30 Aprile

CISLAGO – Alle 10.30, alla biblioteca comunale in via Magenta 106, presentazione animata del libro da parte dell’autrice Laura Zanchi “Milù e la compagnia del vento”.

SARONNO – Dalle 15 alle 18 tornano le visite guidate alla chiesa di San Francesco (nella foto). Le guide volontarie di “Cantastorie” saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.cantastoriesaronno.it.

SARONNO – Alle 16.30, alla chiesa di san Giuseppe in via Torricelli 23, la comunità pastorale “Crocifisso risorto” di Saronno organizza il concerto “In festo Sancti Josephi”. Informazioni al sito www.chiesadisaronno.it.

MILANO – Al teatro degli Arcimboldi di viale dell’Innovazione è allestita la mostra “David Bowie – The Passenger” del fotografo Andrew Kent curata da Vittoria Mainoldi e Maurizio Guidoni e che racconta con 60 scatti realizzati tra il 75 e il 76 la rockstar britannica. Informazioni al sito www.mostradavidbowie.it.

SARONNO – Alle 17, nella cornice di villa Gianetti in via Roma, inaugurazione della mostra “Pasolini 100” evento in occasione del centenario della nascita del poeta e scrittore. La mostra rimarrà aperta fino al 22 maggio, informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

COGLIATE – Alle 21, il centro culturale parrocchiale “Mons. Battista Ferraroli” di piazza Giovanni XXIII ospita la commedia teatrale “Tutti pazzi per davvero” scritto e diretto da Federico Reforgiato. Informazioni al sito www.parrocchiacogliate.com.

SARONNO – Alle 21, al santuario delle beata vergine dei miracoli, concerto “La musica mariana – dal medioevo ai giorni nostri” con il coro “Hebel” e dell’ensemble dei “Piccoli musici Estensi”. L’ingresso è libero.

Domenica 1 Maggio

UBOLDO – Alle 17, alla casa dei talenti “Giancarlo Radrizzani” di via Per Origgio 1, in occasione della rassegna culturale “IncontrArTi” viene proposto lo spettacolo per famiglie con il cantastorie Matteo Curatella “Le storie del matto”. Informazioni al sito internet www.officine-musicali.com.