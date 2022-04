Fiera del fiore di Turate: istruzioni per l’uso

x x

TURATE – In occasione della Fiera del Fiore di domenica 1 maggio, “si comunica che le bancarelle saranno posizionate, lungo tutto l’asse principale del paese, dalla stazione di Turate fino all’incrocio tra via Garibaldi e via San Maurizio. Per i residenti in via Roma, Marconi, piazza Volta, V. Emanuele, Garibaldi, non sarà possibile il parcheggio, l’accesso e il transito nell’area interessata, dalle 4 del mattino alle 21.30 del 1 maggio. Consigliamo quindi di posizionare con anticipo il proprio mezzo all’esterno del percorso, nei parcheggi a disposizione”. Così una nota dell’Amministrazione civica turatese che fa il punto sull’organizzazione dell’evento e fornire indicazioni pratiche ai cittadini in vista di questo appuntamento.

Per coloro che abitano nelle vie attigue al percorso, specificano dal Comune, “sarà consentito l’ingresso e l’uscita in auto dalle proprie residenze. Infatti, anche nelle strade a senso unico, per questa sola giornata, verrà reso possibile il doppio senso di circolazione”.

(foto archivio)

29042022