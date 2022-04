x x

RESCALDINA / GERENZANO – “Parco tra via Nenni e via Aldo Moro a ridosso dell’ ingresso dei boschi: bivacchi, panche distrutte e, inchiodato su di un albero, anche un simpatico prezzario della merce che nel bosco è possibile acquistare. Rescaldina, fine aprile 2022″. Questa la denuncia sui social da parte del Movimento 5 stelle di Rescaldina che con una serie di fotografia ha immortalato la situazione di degrado che si registra alle porte dei boschi che collegano il territorio comunale con le vicine Gerenzano ed Uboldo.

E’ dove si posizionano gloi spacciatori di stupefacenti e dove il 2 aprile era avvenuto l’omicidio di un giovane marocchino, e qualche giorno dopo si era registrato un accoltellamento, ancora di un altro straniero.

(foto: il prezzario della droga all’ingresso del bosco fra Rescaldina e Gerenzano)

