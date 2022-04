x x

CISLAGO / SOLARO – Ieri alle 19.20 a Cislago lungo la ex Varesina, nei pressi della intersezione con via Volta, per una caduta dalla bicicletta è rimasta ferita una donna di 55 anni. Immediatamente soccorsa da alcuni passanti, è quindi arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago che ha trasportato la ciclista all’ospedale di Saronno, perchè fosse medicata di lievi contusioni. Le condizioni della donna, infatti, non sono assolutamente apparse preoccupanti.

Ieri mattina alle 9.20 in piazza San Pietro a Solaro un motocliclista è rimasto contuso dopo una caduta dalla propria motocicletta. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale ed è arrivata l’ambulanza della Croce viola.

