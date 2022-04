x x

SARONNO – “Road Carpet” è un’inedita installazione sensoriale e ludica dell’artista comasco Enrico Cazzaniga, esposta all’ingresso del foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. L’opera ricrea il disegno con gessetto del classico e internazionale gioco di strada detto “campana”. Un sorta di tappeto stradale di guaina bitumata ardesiata (micro asfalto), materiale utilizzato e amato dall’artista sin dai primissimi esperimenti del 1996.



L’installazione, presentata in anteprima il 28 aprile in occasione dello spettacolo “Gagman Upgrade” con Lillo e Greg, sarà inaugurata pubblicamente sabato 30 aprile alle 18. L’evento sarà arricchito da un intervento performativo degli attori dell’associazione culturale Helianto, che dialogheranno in maniera poetica e creativa con le opere dell’artista.

Tutte le persone che passeranno dal foyer, luogo per eccellenza di incontro e di scambio prima e dopo ogni spettacolo, saranno invitate e invogliate a praticare questo fanciullesco gioco di strada, magari riscoprendo quei momenti di spensieratezza legati alla propria infanzia. L’opera calpestabile dialogherà con un’altra installazione “Polaroad Alphabet Street”, un breve poema sul fiume Lambro, scritto da Gian Battista Galli, realizzato con 501 lettere dell’alfabeto ricavate dalle linee di intersezione dei parcheggi e segnaletica stradale orizzontale, fatte a mano con smalto stradale su micro asfalto (guaina bitumata ardesiata).

“Road Carpet”, a cura di Sabrina Romanò, è un’iniziativa di associazione culturale Helianto e associazione ArtigianArte, in collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta, nell’ambito di Art Foyer, calendario continuativo di mostre allestite nel foyer del teatro. Una proposta nata con l’intenzione da un lato di valorizzare gli spazi del Giuditta Pasta, vero e proprio punto di riferimento della cultura saronnese, e dell’altro di accogliere e “intrattenere” il pubblico del teatro con brevi ma significative esposizioni che rappresentino piccoli assaggi d’arte e bellezza. Un calendario di mostre che, nelle intenzioni dei promotori, coinvolgeranno artisti di primo piano del territorio.

Le installazioni saranno visitabili nel foyer del teatro dal 28 aprile al 3 luglio 2022 in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria: mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

