SARONNO – L’Amministrazione comunale e il coro da camera Hebel, insieme alla parrocchia, “vi aspettano sabato 30 aprile, alle 21, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di piazza Santuario per ascoltare il concerto diretto da Alessandro Cadario, che ripropone la storia della musica Mariana dal medioevo ai giorni nostri”. Così una nota dell’Amministrazione civica, che annuncia questo evento, che sicuramente non mancherà di richiamare tanti appassionati della buona musica.

L’iniziativa al Santuario cittadino si svolge con ingresso libero e nel rispetto delle norme anti-covid che sono attualmente in vigore in Lombardia.

(foto archivio: il coro Hebel di Saronno in occasione di una precedente esibizione)

29042022