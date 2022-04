x x

COGLIATE / SARONNO- Come si costruisce la pubblica felicità? Questo il quesito che sarà trattato all’incontro del prossimo sabato 30 aprile al Circolo dell’Agnello di Cogliate alle 11 in collaborazione con Kiwanis Club Brianza e Villaggio Sos. Interverrà anche Federico Pirola, il responsabile delle Bottega Contadina del Villaggio Sos; il momento di socialità e discussione proseguirà con un apertivo finale, il cui ricavato è destinato alla cooperativa per il sostegno dei numerosi progetti in atto.

La sera, sempre dello stesso 30 aprile, al nuovo cinema Prealpi di Saronno alle 21, ci sarà uno spettacolo del gruppo di Sciaccanuxe Popular Group dedicato a Fabrizio De Andrè intitolato: “E l’asina aveva gli occhi color del Mare“. Per partecipare alla serata è necessario prenotarsi a questo link.

Anche in questo caso il ricavato della serata andrà a sostenere le comunità educative e i nostri servizi educativi.

(foto d’archivio: una precedente manifestazione in Piazza Libertà di Villaggio Sos)

