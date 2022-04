x x

SARONNO – Fbc Saronno o Gerenzanese? Oggi sfida a distanza fra queste due squadre (divise di soli due punti in graduatoria) per evitare i playout nel campionato juniores regionale di Fascia B. Per i saronnesi, nel recupero della 17′ giornata, questo pomeriggio sul terreno del centro sportivo Matteotto di via Sampietro, dalle 15.30, l’incontro con un Meda che veleggia a metà classifica; mentre la Gerenzanese se la vedrà in trasferta con la pericolante Faloppiese Ronago, alle 15.

Restando alle squadre locali, l’Sc United gioca in casa a Cesate alle 18.30 contro il Bulgaro.

Classifica: Arcellasco Città di Erba 51 punti, Bovisio Masciago 43, Rovellasca 1910 38, Portichetto Luisago ed Itala 33, Meda 31, Sc United 30, Bulgaro 29, Gerenzanese 26. Fbc Saronno 24, Porlezzese 21, Faloppiese Ronago 18, Serenza Carroccio 17. Le ultime due classificate retrocedono nella categoria provinciale così come la perdente dei playout fra terz’ultima e quart’ultima.

(foto archivio: un Fbc Saronno-Meda juniores di qualche stagione fa)

30042022