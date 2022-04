x x

CARONNO PERTUSELLA – Trentaseiesima giornata di campionato in serie D, la terzultima in una stagione che anche per la Caronnese sta giungendo al termine. Tranquilli dopo la vittoria di Imperia, nel segno di Tommaso Putzolu, i ragazzi di Caronno Pertusella ospitano il Ligorna, terza squadra di Genova. Una formazione che alla Caronnese rievoca dolci ricordi, il gol di Cosentino al 94’ fu una delle fotografie indelebili nella serie di quattro vittorie consecutive che rilanciarono definitivamente la nostra stagione.

Manuel Scalise: “Vogliamo ottenere il massimo”

Vietato abbassare la guardia. Questo il messaggio dell’allenatore della Caronnese, Manuel Scalise, ai suoi ragazzi in vista del finale di stagione: “Vogliamo fare bene e ottenere il massimo da queste ultime partite, cominciando dalla gara con il Ligorna che giocheremo davanti al nostro pubblico. Daremo spazio a qualche ragazzo che ha sempre dato il massimo in questi mesi, mi aspetto tanto da loro. Ligorna? È una bella fotografia della nostra stagione, abbiamo dimostrato di saper soffrire, di crederci sempre e di stringerci poi in un abbraccio collettivo”.

Gli avversari – Il Ligorna

Reduci dal clamoroso poker rifilato alla Sanremese, che ha di fatto consegnato il campionato al Novara, i ragazzi di Fabio Roselli sono anche loro vicinissimi a tagliare il traguardo salvezza. A Caronno Pertusella, però, mancherà proprio il tecnico ligure e l’eroe del turno infrasettimanale Luca Donaggio (doppietta alla Sanremese), entrambi squalificati insieme a Matteo Calcagno. Non mancano però elementi di spessore, come gli attaccanti Gomes Da Pina e Matteo Cericola, rispettivamente 11 e 8 gol in stagione.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Di Marco Matteo, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sapio Diego, Sardo Samuel.

(foto archivio: Ligorna-Caronnese all’andata)

