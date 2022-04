x x

CERIANO LAGHETTO – E’ stata una celebrazione partecipata e sentita quella che lunedì 25 aprile ha finalmente riportato in piazza tante persone, dopo due anni in cui l’appuntamento si è svolto in forma ridotta a causa della pandemia. La cerimonia ha vissuto momenti particolarmente coinvolgenti grazie soprattutto alla partecipazione dei ragazzi e dei giovani che sono stati i principali protagonisti dell’evento. Dalla camerata strumentale della scuola secondaria di I grado “Aldo Moro” alla banda cittadina “Santa Cecilia”, fino ai componenti del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, ciascuno ha avuto un proprio ruolo, con canti, brani musicali e letture, nel rendere unica la manifestazione che intende onorare quanti si sono sacrificati per la Liberazione dell’Italia dal regime nazifascista e la consegna della libertà e della democrazia al popolo italiano. Sull’importanza di coinvolgere i giovani e trasmette loro l’impegno a salvaguardare quotidianamente libertà e democrazia si è soffermato in maniera particolare il discorso del sindaco Roberto Crippa. A tutti i neo-diciottenni presenti è stato fatto dono di una copia dei principi fondamentali della Costituzione italiana e, novità di quest’anno, anche di una spilla rappresentativa del Comune di Ceriano Laghetto, come un piccolo gesto simbolico di accoglienza nella società civile e di responsabilizzazione.

Un omaggio che è stato esteso quest’anno anche ai coscritti del 2002 e del 2003 che non hanno potuto essere in piazza nei due anni precedenti causa pandemia. Dopo la cerimonia in piazza, i partecipanti si sono uniti in corteo, aperto dalla banda, per raggiungere la chiesa parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa. “Sono rimasto senza parole e profondamente emozionato e felice nel rivedere la piazza piena e soprattutto di vedere tanti ragazzi alla cerimonia del XXV aprile -ha commentato il sindaco Roberto Crippa – Sono convinto che si debba ripartire proprio dai ragazzi, dal loro entusiasmo, dalla loro vitalità a cui affidiamo l’impegno di custodire, difendere e tramandare i nostri valori più importanti. Voglio ringraziare pubblicamente tutti i presenti lunedì mattina in piazza, per avere resto il nostro 25 aprile davvero speciale”.

(foto di gruppo per i diciottenni di Ceriano Laghetto)

