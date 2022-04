x x

SARONNO – Parlando ai microfoni dell’emittente comunitaria Radiorizzonti, questa mattina il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto della situazione dell’emergenza coronavirus a Saronno. “Da 306 a 289, -11 positivi in un mese con alti e bassi ma la somma algebrica è in miglioramento, questo è il trend – ha detto Airoldi – Al contempo sono aumentati e di molto i numeri dei cittadini guariti da inizio pandemia. Erano 8743 un mese fa ed oggi sono 9694, +951″. Nell’ultimo mese, ha rilevato il sindaco, sono però purtroppo aumentati anche i decessi, +2 passando da 230 a 232.

Da parte del sindaco la raccomandazione è di “continuare a usare la mascherina. Una persona adulta e sana può continuare a utilizzarla senza grosse problematiche nelle situazione in cui è opportuno averla. La mascherina Ffpp2 resta obbligatoria su tutti mezzi trasporto, in teatri, cinema, sale da concerto, competizioni sportive; e la Ffp2 viene richiesta ai parenti che entrano in ospedale o nelle case di riposo, qualora stuazioni particolari non richiedano sospensione visite. Per i nostri ragazzi a scuola, la mascherina è prevista sino al termine dell’anno scolastico, nei luoghi di lavoro è raccomandata. Non è più necessaria quando si entra in un negozio, bar o ristorante mentre negli uffici pubblici resta raccomandata”.

