Elezioni 2022 Gerenzano: Insieme e libertà candida sindaco Stefania Castagnoli

GERENZANO – E’ iniziato il conto alla rovescia in vista del termine della presentazione delle liste, fra due settimane, e la civica di maggioranza Insieme e libertà per Gerenzano è la prima a svelare i propri piani. Dopo due mandati consecutivi il sindaco uscente Ivano Campi non si può ricandidare, e allora il nome proposto per la poltrona di primo cittadino è quello di Stefania Castagnoli, attuale assessore al Bilancio. L’annuncio è stato dato l’altro giorno a margine della discussione, in consiglio comunale, del bilancio dell’ente municipale.

A Gerenzano si vota il 12 giugno: fra gli altri gruppi, la civica d’opposizione Idee in Comune ha annunciato che sarà presenta alle elezioni (anche se per ora non ha svelato il nome del proprio candidato sindaco); certa la partecipazione anche di una coalizione di centrodestra con la Lega (ancora da decidere il candidato sindaco), probabile quella di Gerenzano democratica.

(foto archivio: Stefania Castagnoli)

30042022